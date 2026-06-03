Trovato con una pistola clandestina condannato il trapper Baby Gang | Spiccata pericolosità manca autocritica
Un giudice di Milano ha condannato il trapper Baby Gang, noto come Zaccaria Mouhib, per il possesso di una pistola clandestina. La sentenza evidenzia un “spiccato profilo di pericolosità” e una capacità di autocritica ritenuta ancora non sviluppata. La condanna si basa sui rilievi emersi nel procedimento legale, senza ulteriori dettagli su eventuali pene o aggravanti. La decisione si inserisce in un quadro di intervento giudiziario legato alla sicurezza pubblica.
Secondo la gup di Milano, Zaccaria Mouhib avrebbe uno "spiccato profilo di pericolosità" e una capacità di critica "ancora lontana dal divenire attuale". Per questo motivo il trapper conosciuto come Baby Gang è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per detenzione di una pistola clandestina, senza il riconoscimento delle attenuanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Arrestato il trapper Baby Gang: armi, rapina e maltrattamenti - 1mattina News 18/03/2026
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