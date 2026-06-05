la pigrizia mi ha salvato

Giovanna Sannino, attrice napoletana nota per il ruolo di Carmela nella serie Rai ‘Mare Fuori’, ha dichiarato che la sua pigrizia l’ha aiutata. Recentemente ha terminato le riprese di ‘Interno Familiare’, il primo film di Paolo Coletta. Si definisce timida, pigra e romantica, caratteristiche che ha attribuito a sé stessa.

"Timida, pigra e imperdonabilmente romantica". Parola di Giovanna Sannino, la promettente attrice napoletana nota per il ruolo di Carmela nella fortunata serie Rai ‘ Mare Fuori ’ che ha appena finito di girare ‘ Interno Familiare ’, opera prima di Paolo Coletta. Classe 2000, Sannino si diploma al Liceo Pansini di Napoli nel 2018 e consegue la laurea in Lettere Moderne nel 2022. Si forma a livello recitativo al Teatro Elicantopro e alla scuola CinemaFiction, interessata alla carriera di attrice fin da piccola grazie ai genitori, teatranti che le recitavano Eduardo De Filippo prima di dormire. ’ Mare Fuori ’ segna un prima e un dopo nella sua carriera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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