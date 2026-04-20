Ieri, domenica 19 aprile, Fabrizio Moro è stato ospite del programma “Da noi…A ruota libera” su Rai1 condotto da Francesca Fialdini. Durante l’intervista, il cantante ha raccontato di come un noto conduttore televisivo lo abbia aiutato quando ancora lavorava come cameriere, senza preoccuparsi del fatto che non avesse una casa discografica. Moro ha descritto quell’esperienza come un momento di salvataggio.

Fabrizio Moro è stato ospite, ieri domenica 19 aprile, di Francesca Fialdini a “Da noi.A ruota libera” su Rai1. Il cantautore ha parlato dei suoi esordi: “Ho cominciato con una chitarra trovata in cantina, era di mio cugino, aveva solo tre corde. Avevo 8 anni, ma con quella sognavo il palco, mi rendeva un ragazzino felice”. Per questo motivo, “ mi è venuta voglia di aprire una scuola di musica e dedicare parte della mia esistenza a quella fiamma che oggi si sta spegnendo”. Il rapporto tra Moro e Baudo è stato speciale e fortunato: “ Pippo mi ha salvato. Era uno che se ne fregava: se una cosa gli piaceva, non ce n’era per nessuno, andava dritto per la sua strada.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha salvato, mi ha preso quando ancora facevo il cameriere e non gliene è importato niente che non avessi una casa discografica”: Fabrizio Moro ricorda Pippo Baudo

He spent millions on fireworks for his lover but forced wife to sell her ring. She signed divorce!

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