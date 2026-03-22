Raf l’incontro con Gabriella Labate che ha cambiato tutto | Mi ha salvato

(Adnkronos) – Un amore solido e autentico quello tra Raf e Gabriella Labate. Era emerso con forza al Festival di Sanremo 2026, quando durante la serata finale il cantante ha dedicato il brano 'Ora e per sempre' alla compagna, esibendosi guardandola dritto negli occhi. E lo ha confermato oggi, domenica 22 marzo, ospite a Verissimo, parlando di?uno dei periodi più difficili della sua vita, quando agli esordi della sua carriera si era avvicinato al mondo delle droghe: "Non ci sono mai cascato fino in fondo, al punto da diventarne indipendente. È stata una fortuna perché non avevo gli strumenti per difendermi da questa cosa", ha detto. A salvarlo, prima di tutto, la musica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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«Lei è stata una salvezza per tutto, anche dalle mie paure, ero pieno di ansie. Mi ha salvato senza neanche volerlo, semplicemente con la sua naturelezza». Le parole di Raf su Gabriella Labate dicono molto del loro legame. Il loro rapporto è venuto fuori in m facebook