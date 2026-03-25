I film sulle missioni solitarie nello spazio profondo sono spesso capaci di coinvolgere gli spettatori più di molte altre storie di addestramento astronautico. Fin da piccoli, si alimenta l’immaginario di volare tra le stelle e vivere esperienze di isolamento e scoperta in ambienti sconosciuti, un tema ricorrente in molte produzioni cinematografiche.

Da bambini, tutti accarezziamo il sogno di diventare astronauti e vivere (come nei film di) missioni nello spazio. Ma a un certo punto, di solito quando iniziamo a prendere coscienza della nostra mortalità, il fascino di questa cosa svanisce e l'immensità del cosmo comincia a suscitare meno eccitazione e, piuttosto, un senso di terrore esistenziale. Non c'è niente di più solitario che vagare tra le stelle, ed è per questo che la solitudine e l'isolamento sono temi ricorrenti nei film di fantascienza fin dalla notte dei tempi. Nello spazio nessuno può sentirti urlare, probabilmente perché sei da solo. L'Ultima Missione:... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori film su missioni solitarie nello spazio profondo sanno scuoterci più della centrifuga umana con cui si allenano gli astronauti

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