La palestra della scuola di Borgo Podgora è pronta | finiti gli interventi di riqualificazione
La palestra della scuola di Borgo Podgora è stata completata dopo lavori di riqualificazione. Gli interventi hanno migliorato la sicurezza e la fruibilità della struttura sportiva. La consegna è avvenuta questa settimana. La palestra è ora disponibile per studenti, atleti e associazioni locali. Nessun dettaglio sui costi o sui tempi di realizzazione. La struttura è pronta per l’uso quotidiano e le attività sportive.
E’ pronta la palestra dell’istituto comprensivo Natale Prampolini di Borgo Podgora. Terminata i lavori di riqualificazione, che hanno consentito di migliorare la sicurezza e la fruibilità della struttura sportiva a beneficio di studenti, atleti e associazioni del territorio, la consegna c’è stata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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