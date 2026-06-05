La palestra della scuola di Borgo Podgora è pronta | finiti gli interventi di riqualificazione

Notizia in breve

La palestra della scuola di Borgo Podgora è stata completata dopo lavori di riqualificazione. Gli interventi hanno migliorato la sicurezza e la fruibilità della struttura sportiva. La consegna è avvenuta questa settimana. La palestra è ora disponibile per studenti, atleti e associazioni locali. Nessun dettaglio sui costi o sui tempi di realizzazione. La struttura è pronta per l’uso quotidiano e le attività sportive.