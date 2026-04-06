Ecco la Stazione di posta finiti i lavori per la riqualificazione dell' ex scuola

A Terracina sono stati completati i lavori di ristrutturazione dell’ex scuola di via Anxur 148, che ora si chiama “Stazione di posta”. La struttura è stata riqualificata per diventare un centro di servizi dedicato all’accoglienza e all’orientamento di persone in difficoltà. La riqualificazione ha portato alla trasformazione dell’edificio, che ora si presenta rinnovato e pronto a funzionare come punto di riferimento per chi cerca assistenza.

Gli interventi nell’edificio di via Anxur a Terracina che ora sarà un centro di servizi per l’accoglienza e l’orientamento delle persone in difficoltà Ecco la “Stazione di posta” a Terracina. Sono infatti terminati i lavori per la ristrutturazione e riqualificazione dell’ex scuola di via Anxur 148 che ora sarà un centro di servizi per l’accoglienza e l’orientamento delle persone in difficoltà. Sono stati approvati infatti il certificato di ultimazione dei lavori e anche lo stato finale dei lavori stessi. Il progetto, che vede come Responsabile Unico del Procedimento l’architetto Alessandra Madia, rientra in un protocollo d’intesa siglato dall’amministrazione di Terracina con quella di Fondi ed è stato finanziato con fondi Pnrr per un importo complessivo di euro 1. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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