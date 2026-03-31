Palestra della scuola di Borgo Carso completati i lavori

Sono stati conclusi i lavori di messa in sicurezza della palestra presso la scuola di Borgo Carso. L’inaugurazione si è svolta alla presenza degli assessori allo sport e alla pubblica istruzione, Andrea Chiarato e Federica Censi, e della dirigente scolastica Paola Di Veroli. L’intervento ha riguardato l’installazione di nuove strutture e sistemi di sicurezza all’interno dell’edificio.

Completati i lavori di messa in sicurezza della palestra della scuola di Borgo Carso. A inaugurarla gli assessori allo sport e alla pubblica istruzione, Andrea Chiarato e Federica Censi insieme alla dirigente scolastica Paola Di Veroli. “Questo intervento – ha spiegato l’assessore Chiarato – rappresenta un ulteriore passo nel piano di manutenzione delle palestre scolastiche portato avanti dall’amministrazione. Restituire spazi sicuri e funzionali, con una particolare attenzione ai borghi, è un segnale concreto di attenzione verso gli studenti e verso tutti coloro che utilizzano queste strutture anche nel pomeriggio per le attività sportive”.... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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