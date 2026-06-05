È stata presentata la nuova guida “Il mare più bello”, che mappa le aree di turismo balneare italiane secondo criteri di qualità ambientale, tutela degli ecosistemi e adattamento ai cambiamenti climatici. La pubblicazione evidenzia come alcune zone siano state rivalutate o escluse in base a questi parametri. La guida si propone di offrire una panoramica aggiornata delle località balneari, mettendo in relazione le caratteristiche ambientali con le pratiche di tutela e sostenibilità.

C ’è un momento, in estate, in cui il mare smette di essere uno sfondo e diventa il centro di ogni cosa. È in questo spazio di desiderio che si inserisce la nuova edizione della guida “Il mare più bello”, realizzata da Legambiente e Touring Club Italiano, che ogni anno assegna le prestigiose Cinque Vele alle località marine e lacustri considerate esempi di eccellenza ambientale e gestionale. Un riconoscimento che va oltre la semplice attrattiva turistica e che premia un modello di sviluppo fondato sull’equilibrio tra conservazione e crescita. Microplastiche nel lago d’Orta, Legambiente: “Serve prevenzione e innovazione” X Cinque Vele Legambiente: Pollica è la regina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova guida “Il mare più bello” ridisegna la geografia del turismo balneare italiano tra qualità ambientale, tutela degli ecosistemi e adattamento climatico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milazzo, sicurezza balneare e tutela del mare: confronto tra Guardia Costiera, Comuni e operatoriA Milazzo si apre la stagione balneare 2026 con un incontro tra la Guardia Costiera, i rappresentanti comunali e gli operatori del settore turistico...

Sanremo: la nuova sfida del turismo lento tra mare e cicloturismoDal 22 giugno, tra le località di Ospedaletti e Andora, prenderà il via una nuova proposta di turismo lento che punta a valorizzare le esperienze tra...

Temi più discussi: Bella Vista: la nuova guida che celebra e unisce bellezza paesaggistica e grandi tavole d’Italia; Volontariato: il Csv VdA ha pubblicato la nuova guida; Il Losanna ha trovato in Luka Elsner la nuova guida della prima squadra; Dopo vent’anni dall’ultima edizione è stata pubblicata la nuova Guida al Volontariato.

IRAOLA-LIVERPOOL, È UFFICIALE Dopo aver rifiutato la proposta del Milan, Andoni #Iraola è pronto ad iniziare la sua nuova avventura alla guida del #Liverpool? x.com

Nuova guida Chill Ironman - Alternativa alla guida di Boaty e Bruhsailor - Ho bisogno di feedback! reddit

Il Losanna ha trovato in Luka Elsner la nuova guida della prima squadraIl Losanna ha un nuovo allenatore. Luka Elsner, ex internazionale sloveno cresciuto in Francia, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 e prende il posto di Peter Zeidler, licenziato prima del ... rsi.ch

VIDEO| La nuova Ferrari Luce presentata a Papa Leone XIV: il pontefice la prova al posto guidaUna delegazione di Ferrari, guidata da John Elkann, è stata ricevuta da Papa Leone XIV per presentare la nuova Ferrari Luce ... dire.it