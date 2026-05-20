Milazzo sicurezza balneare e tutela del mare | confronto tra Guardia Costiera Comuni e operatori

A Milazzo si apre la stagione balneare 2026 con un incontro tra la Guardia Costiera, i rappresentanti comunali e gli operatori del settore turistico e balneare. L’obiettivo è discutere delle misure di sicurezza e di prevenzione per il litorale, con un focus sulla tutela del mare e sulla gestione delle spiagge. L’iniziativa si inserisce in un momento di collaborazione tra le diverse parti coinvolte, che si sono riunite per affrontare le questioni legate alla sicurezza durante la stagione estiva.

A Milazzo la stagione balneare 2026 si apre sotto il segno della collaborazione tra istituzioni e operatori del settore, con un confronto che punta a rafforzare sicurezza, prevenzione e tutela del litorale. È questo il quadro emerso il 19 maggio 2026 a Palazzo D’Amico, dove la Capitaneria di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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