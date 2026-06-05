La nuova Casa della Cittadinanza a Bari lavori In dirittura d' arrivo | Pronta entro fine estate

Il cantiere della Casa della Cittadinanza nell'ex Caserma Rossani a Bari sta per essere completato. I lavori sono in fase di ultimazione e si prevede che l’edificio sarà pronto entro la fine dell’estate. L’intervento riguarda la riqualificazione di uno spazio pubblico destinato ai servizi per i cittadini. La struttura si trova in una zona centrale della città e sta assumendo un aspetto nuovo e funzionale.

Entro la fine dell'estate sarà completato il cantiere della Casa della Cittadinanza nell'ex Caserma Rossani di Bari. Il progetto, finanziato con 5,4 milioni di euro da fondi Pnrr, consentirà di dotare la città di un centro polifunzionale per servizi sociali, culturali e per l’inclusione, gestito. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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