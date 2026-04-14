I lavori di riqualificazione del piazzale Marx stanno per terminare e saranno pronti entro la fine di maggio. L’intervento riguarda anche le aree fitness e si inserisce nella più ampia riqualificazione dell’area della stazione, iniziata diversi anni fa. La trasformazione mira a rendere lo spazio più funzionale e più gradevole dal punto di vista estetico. Il progetto, annunciato già nel 2019 dal sindaco, si avvicina alla conclusione.

Si avvicina il compimento dei lavori di piazzale Marx, tassello della rivoluzione urbana della zona della stazione che il sindaco Enzo Lattuca ha definito già nel 2019 il suo obiettivo numero uno per darle un nuovo volto piacevole anche sotto il profilo estetico. Entro giugno l’intera area di cantiere sarà smantellata, lasciando spazio al nuovo ambiente urbano che l’amministrazione comunale definisce "una nuova porta in grado di collegare la Stazione con il centro storico e luogo vissuto da cittadini, studenti e pendolari da mattina a sera". In piazzale Marx ci sarà una piazza-giardino, nell’edificio ‘ex Arrigoni’, troveranno posto Centro per l’Impiego e CesenaLab, incubatore d’impresa, oltre ad altri servizi legati all’Università di Bologna e al terzo settore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazione, lavori in dirittura d’arrivo. Piazzale Marx e le aree fitness saranno utilizzabili a fine maggio

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