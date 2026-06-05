Una collaborazione tra Under Armour e Marine Serre ha portato alla creazione di una capsule dedicata al baselayer, considerato il capo più sottovalutato del guardaroba sportivo. La collezione si concentra su questo tipo di indumento, evidenziandone l'importanza nel look sportivo. La partnership mira a reinterpretare lo sport come un linguaggio universale, con un'attenzione particolare alla funzionalità e allo stile del capo di base.

Quella tra Under Armour e la maison francese Marine Serre è una collaborazione che mette al centro l'interpretazione dello sport come linguaggio universale. Protagonista di questa capsule è il baselayer, capo iconico del brand di sportswear che quest'anno celebra i suoi 30 anni di innovazione nel campo della performance e che Serre reinterpreta in modo inedito. Il baselayer, o primo strato, rappresenta il capo più vicino in assoluto al nostro corpo, quello che segue tutti i movimenti svolgendo un'importante funzione di termoregolazione. Se tradizionalmente questo capo viene valorizzato esclusivamente per la sua funzionalità, attraverso la visione di Marine Serre viene reinterpretato come qualcosa destinato a esprimere molto di più. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La nuova capsule Marine Serre x Under Armour celebra il baselayer, il capo più sottovalutato del guardaroba sportivo

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