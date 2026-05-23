Brioni e Mytheresa firmano l' eleganza della Riviera | la capsule che ridefinisce il guardaroba estivo maschile
Brioni e Mytheresa hanno lanciato una capsule collection dedicata all’abbigliamento estivo maschile ispirato alla Riviera. La collezione combina capi di alta gamma con uno stile che richiama l’atmosfera delle località balneari della costa. La linea include diversi capi pensati per l’estate, con materiali leggeri e dettagli eleganti. La collaborazione è disponibile online e nei punti vendita dei rispettivi brand.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C’è un’idea di lusso che non ha bisogno di alzare la voce. Vive silenziosa, nei dettagli, nella precisione di una cucitura impeccabile, nella leggerezza di un lino che sfiora la pelle e nel modo in cui un abito riesce a raccontare una stagione intera. È da questa filosofia condivisa che nasce Brioni x Mytheresa Men: The Exclusive Riviera Collection, la nuova capsule lanciata dalla piattaforma globale del lusso Mytheresa insieme alla storica maison di alta sartoria italiana Brioni, disponibile in esclusiva mondiale su mytheresa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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