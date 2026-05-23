Brioni e Mytheresa firmano l' eleganza della Riviera | la capsule che ridefinisce il guardaroba estivo maschile

Notizia in breve

Brioni e Mytheresa hanno lanciato una capsule collection dedicata all’abbigliamento estivo maschile ispirato alla Riviera. La collezione combina capi di alta gamma con uno stile che richiama l’atmosfera delle località balneari della costa. La linea include diversi capi pensati per l’estate, con materiali leggeri e dettagli eleganti. La collaborazione è disponibile online e nei punti vendita dei rispettivi brand.