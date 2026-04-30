A maggio si apre la stagione delle novità nel guardaroba, con molte collezioni che lanciano le loro capsule più attese dell'anno. Questo mese porta con sé anche il desiderio di cambiare stile, puntando su outfit più disinvolti e di tendenza. Nel frattempo, le festività di maggio, come i primi raggi di sole e la Festa della mamma, spingono molte persone alla ricerca di regali, trasformando il mese in un momento di rinnovamento e di attenzione alle occasioni speciali.

M aggio è il mese in cui il calendario ci invita a celebrare: tra i primi tepori e la Festa della mamma, la ricerca del regalo perfetto diventa un esercizio di stile. Alla ricerca di pensieri mai banali, oggetti capaci di raccontare un legame, pezzi che uniscono il valore del design a un’estetica ricercata. Che si tratti di un omaggio alla donna che ci ha insegnato l’eleganza o di un regalo che concediamo a noi stesse per accogliere l’estate, questo è il momento ideale per puntare su collezioni – e capsule – che sanno di memoria e di futuro. La collab di Gabriela Hearst e Paul Smith. La nuova collaborazione in edizione limitata tra Gabriela Hearst e Paul Smith, è il diario visivo di un’amicizia storica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Maggio è il mese in cui il guardaroba invoca novità e inizia a respirare aria di vacanza, tra le capsule più attese dell'anno e l'estetica disinvolta di tendenza

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