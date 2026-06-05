La musica senza tempo di Prince | in arrivo un album postumo di registrazioni inedite intitolato Timeless
Un album postumo contenente registrazioni inedite di Prince, intitolato “Timeless”, sarà pubblicato prossimamente. Le tracce sono state recuperate dagli archivi dell’artista e non sono mai state rilasciate prima. La produzione del disco ha coinvolto collaboratori e familiari, che hanno lavorato per preparare il materiale alla pubblicazione. L’album includerà brani di diversa epoca e stile, rappresentando una selezione di registrazioni mai ascoltate dal pubblico. La data di uscita è prevista per i prossimi mesi.
Prince ha lasciato la vita terrena ormai dieci anni fa, ma il suo sconfinato lascito musicale sopravvive al tempo che passa e, a breve, si arricchirà di una pubblicazione postuma: un nuovo LP registrazioni inedite, intitolato Timeless, a cura dei suoi eredi, in collaborazione con Legacy Recordings e Sony Music. L’album, composto da dieci brani e in uscita il 28 agosto, è anticipato dalla pubblicazione di Stone, un’incisione del 1995 tratta dagli archivi e già disponibile in streaming. La tracklist spazia dal 1977 al 2016; per la prima volta, una raccolta di canzoni della popstar viene realizzata in modo da includere ogni fase iconica della sua straordinaria carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Max B - The Funniest, Happiest Uncle You'll Meet! STUDIO SESSIONS WITH MAX B & FERGIE BABY!
Notizie e thread social correlati
Prince: in arrivo “Timeless”, l’album postumo con 10 inediti dal 1977 al 2016Il 28 agosto 2026 uscirà “Timeless”, il nuovo album postumo di Prince contenente dieci brani inediti registrati tra il 1977 e il 2016.
Pannella: il video podcast con registrazioni inedite sul leaderDa mercoledì 29 aprile sarà disponibile un video podcast che contiene registrazioni inedite di Marco Pannella, il leader politico italiano.
Temi più discussi: Prince torna con un nuovo album postumo: la musica senza tempo dell’artista in Timeless; Stone, è uscito il singolo di Prince che anticipa l'album di 10 inediti Timeless; 365 brani, zero algoritmo: una canzone al giorno che accompagnerà tutto il 2026; 2 GIUGNO 2026 | MONTECALVELLO - Visita guidata del castello insieme al proprietario Prince Stash Klossowski de Rola.
Oggi celebriamo il compleanno di una leggenda senza tempo: Prince Genio creativo, icona di stile e rivoluzionario della musica, Prince ha ridefinito i confini tra funk, rock, pop e soul, lasciando un’impronta indelebile nella storia. Tre curiosità su di lui: • facebook
Si intitola così il progetto annunciato da The Prince Estate che contiene 10 registrazioni rare e inedite. x.com
La musica senza tempo di Prince: in arrivo un album postumo di registrazioni inedite, intitolato TimelessPrince ha lasciato la vita terrena ormai dieci anni fa, ma il suo sconfinato ... msn.com
Come ti plasma la musica? reddit
Prince torna con un nuovo album postumo: la musica senza tempo dell’artista in TimelessThe Prince Estate annuncia l’uscita di Timeless, un nuovo album postumo di Prince. Ecco info, cover e tracklist ... dire.it