La musica senza tempo di Prince | in arrivo un album postumo di registrazioni inedite intitolato Timeless

Da metropolitanmagazine.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un album postumo contenente registrazioni inedite di Prince, intitolato “Timeless”, sarà pubblicato prossimamente. Le tracce sono state recuperate dagli archivi dell’artista e non sono mai state rilasciate prima. La produzione del disco ha coinvolto collaboratori e familiari, che hanno lavorato per preparare il materiale alla pubblicazione. L’album includerà brani di diversa epoca e stile, rappresentando una selezione di registrazioni mai ascoltate dal pubblico. La data di uscita è prevista per i prossimi mesi.

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Prince ha lasciato la vita terrena ormai dieci anni fa, ma il suo sconfinato lascito musicale sopravvive al tempo che passa e, a breve, si arricchirà di una pubblicazione postuma: un nuovo LP registrazioni inedite, intitolato Timeless, a cura dei suoi eredi, in collaborazione con Legacy Recordings e Sony Music. L’album, composto da dieci brani e in uscita il 28 agosto, è anticipato dalla pubblicazione di Stone, un’incisione del 1995 tratta dagli archivi e già disponibile in streaming. La tracklist spazia dal 1977 al 2016; per la prima volta, una raccolta di canzoni della popstar viene realizzata in modo da includere ogni fase iconica della sua straordinaria carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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