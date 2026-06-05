La musica senza tempo di Prince | in arrivo un album postumo di registrazioni inedite intitolato Timeless

Notizia in breve

Un album postumo contenente registrazioni inedite di Prince, intitolato “Timeless”, sarà pubblicato prossimamente. Le tracce sono state recuperate dagli archivi dell’artista e non sono mai state rilasciate prima. La produzione del disco ha coinvolto collaboratori e familiari, che hanno lavorato per preparare il materiale alla pubblicazione. L’album includerà brani di diversa epoca e stile, rappresentando una selezione di registrazioni mai ascoltate dal pubblico. La data di uscita è prevista per i prossimi mesi.