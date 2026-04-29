Da mercoledì 29 aprile sarà disponibile un video podcast che contiene registrazioni inedite di Marco Pannella, il leader politico italiano. Il materiale, che verrà pubblicato online, include registrazioni mai rese pubbliche prima d’ora. Questa pubblicazione si inserisce nel percorso di approfondimento sulla figura di Pannella, offrendo un nuovo sguardo attraverso le sue conversazioni e interventi registrati nel passato.

? Cosa sapere Da mercoledì 29 aprile esce il video podcast con registrazioni inedite di Marco Pannella.. Il progetto di Bellasio e Spetia ricostruisce l'impatto del leader radicale sulla democrazia italiana.. Da mercoledì 29 aprile, il video podcast Marco. Sai chi era Pannella? ricostruisce la figura del leader radicale attraverso quattro episodi inediti disponibili su 24orepodcast.com, sul sito del Sole 24 Ore e su Radio 24. A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella, il progetto multimediale curato da Daniele Bellasio e Simone Spetia offre una prospettiva profonda su un uomo che ha trasformato la politica italiana. Il racconto non si limita alle celebri battaglie referendarie su aborto e divorzio, ma scava nella capacità di Pannella di influenzare i costumi, il linguaggio democratico e la cultura nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pannella: il video podcast con registrazioni inedite sul leader

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