La morte di Camilla e Dana Galli | Non ci sono parole

Una tragedia stradale ha causato la morte di due sorelle di 16 e 19 anni a Livigno. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra i residenti e la comunità locale, ancora sotto shock per l’incidente avvenuto ieri. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente. La comunità sta ricevendo supporto e si stringe intorno alle famiglie delle vittime.

Profonda tristezza, un senso di smarrimento e di grande dolore stanno letteralmente avvolgendo l'intera comunità di Livigno in queste ore, dopo la tragedia che ha coinvolto le due giovanissime sorelle Camilla e Dana Galli, scomparse a seguito di un terribile incidente stradale verificatosi ieri. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Scontro frontale nel Bresciano, muoiono due sorelle di 14 e 23 anni: tornavano a casa a Livigno

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Livigno sotto choc per la morte di Camilla e Dana GalliLivigno è in lutto dopo la morte di due sorelle, di 23 e 14 anni, vittime di un incidente sulla strada Sp510 nel Bresciano.

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Le vittime sono giovanissime: la più grande, Camilla Galli, 23 anni, l’altra, Dana, di soli 14 anni. Entrambe sono morte sul colpo tra le lamiere di una Volkswagen Polo distrutta dall’impatto x.com

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