La moglie lo trascina in tribunale con le accuse di maltrattamenti e stupro ma i giudici lo assolvono

Una donna di 65 anni aveva accusato il marito di 38 anni di maltrattamenti e stupro nel 2023. In tribunale, la donna ha confermato le accuse, ma i giudici hanno assolto l’uomo. La decisione è stata presa dopo il dibattimento, senza condanne o condizionali. La coppia si era presentata davanti al tribunale per il procedimento legale. La sentenza ha chiuso il caso senza ulteriori provvedimenti.

Non hanno retto in aula le accuse di una 65enne che, nel 2023, aveva denunciato il marito 38enne per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale coi giudici che hanno assolto l'uomo di origini sudamericane. Il Collegio del Tribunale di Rimini, infatti, lo hanno ritenuto completamente innocente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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