Bufera legale per Fedez | l’uomo di Trump lo trascina in tribunale

Paolo Zampolli, noto amico di Trump, ha intentato una causa legale contro Fedez e Mr. Marra per diffamazione aggravata. La querela deriva da un episodio del Pulp Podcast, in cui sono stati trattati alcuni documenti relativi a Epstein. La vicenda si svolge nelle aule giudiziarie italiane e riguarda le dichiarazioni fatte nel podcast.

Paolo Zampolli, amico storico di Trump, querela Fedez e Mr. Marra per diffamazione aggravata dopo il Pulp Podcast sugli Epstein files. Risarcimento richiesto da 5 milioni di euro. Cinque milioni di euro. È la cifra che Paolo Zampolli, imprenditore italoamericano da decenni legato a Donald Trump, chiede a Fedez e al creator Mr. Marra attraverso una querela per diffamazione aggravata depositata a Milano. Il motivo è una puntata del Pulp Podcast dedicata agli Epstein files che, secondo Zampolli, avrebbe costruito attorno alla sua figura un ritratto falso e gravemente lesivo della sua reputazione. Chi è Paolo Zampolli e perché è finito al centro della polemica. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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