La moda ha fatto pace con la comodità | i sandali bassi ma cool dell'Estate 2026

Da iodonna.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’estate 2026, i sandali bassi si affermano come scelta di tendenza, combinando praticità e stile. La stagione vede un ritorno a calzature che privilegiano il comfort senza rinunciare all’aspetto estetico. La proposta include modelli semplici, facili da indossare, che si adattano a diversi outfit e occasioni. La moda di questa estate valorizza la comodità come elemento distintivo, senza compromettere l’estetica.

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L a moda non conosce ossimori, rendendo possibili per l’Estate 202 sandali bassi, comodi ma alla moda. Un desiderio che sembra quasi impossibile da esaudire, ma che trova nei modelli pratici e strategici la propria soluzione. Come abbinare i sandali infradito con tacco: dai look casual a quelli eleganti X Non servono grandi budget, né troppe rinunce in fatto di comfort: i sandali migliori sono quelli che tengono il piede fermo, hanno una suola leggermente strutturata e un design abbastanza ricercato da funzionare anche in ufficio. Ecco quali scegliere secondo le proprie necessità, combinando stile e praticità. L’identikit del sandalo comodo ma bello dell’Estate 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La moda ha fatto pace con la comodità: i sandali bassi (ma cool) dell’Estate 2026
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