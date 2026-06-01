La borsa da giardinaggio? È la tendenza moda dell'estate 2026

Da amica.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'estate 2026, è diventata popolare una nuova tendenza: la borsa da giardinaggio. Questa scelta si contrappone alle micro bag, che negli anni precedenti erano state preferite per contenere chiavi, rossetto e cuffiette. La moda ha scelto ora accessori più grandi e pratici, ispirati al mondo del giardinaggio, per portare con sé gli oggetti di uso quotidiano.

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Dopo anni passati a infilare chiavi, rossetto e cuffiette in micro bag grandi quanto un portamonete, la moda sembra aver avuto un’illuminazione pratica. O forse botanica. La nuova ossessione di stagione è la borsa capiente 2026 multi-tasche: grande, organizzata, vagamente da giardinaggio, pronta a contenere tutto quello che serve per affrontare la città. O un orto urbano. L’obbiettivo non è solo avere più spazio, ma ostentarlo. Tasche frontali, fibbie, scomparti laterali, canvas tecnico, pelle vissuta: l’utility bag sarà il trend dell’estate 2026. Prada ha piantato il primo seme. A rendere desiderabile la borsa “da giardiniere” è stata soprattutto Prada. 🔗 Leggi su Amica.it

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