Le acconciature spettinate stanno tornando di moda, con un nuovo nome che le rende ancora più desiderabili: i “Kate Moss Hair”. Questa tendenza, che si ispira allo stile naturale e sbarazzino della celebre modella, sta conquistando i social e le passerelle per l’estate 2026. Mentre molte persone preferiscono look curati e ordinati, questa scelta valorizza un aspetto più disinvolto, senza rinunciare a un tocco di stile. È una delle mode più discussa tra gli appassionati di capelli e tendenze di stagione.

Diciamocelo: nessuna al mondo varcherebbe mai la soglia di casa spettinata, a meno che non sia Kate Moss a farlo. Lì, allora, cambierebbe tutto. E in un istante. Ebbene, volendoci ragionare sopra lei lo ha fatto, non solo di recente ma sin dagli albori della sua luminosa carriera da modella: le sue onde stropicciate ad arte hanno definito un’era nei primi anni Duemila — rigorosamente in combo ad un tratto di kajal nero sugli occhi ad effetto sbavato — e si accingono ora a farlo per la seconda volta in vista dell’ estate 2026. Vediamo come e perché. Tutte pazze per i “Kate Moss Hair”: cosa sono e i prodotti essenziali per replicarli. È decisamente ora di ammetterlo: iniziavamo tutte ad essere un po’ sature di quella dittatura imposta dalla rigorosa clean girl. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Spettinate sì, ma super cool: cosa sono i “Kate Moss Hair” e perché saranno la tendenza capelli dell’estate 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Super Crunch Cheesy Hash Brown Patties

Sullo stesso argomento

Hair styling: ecco i tagli femminili di tendenza per la primavera-estate 2026Le passerelle internazionali e i recenti red carpet hanno delineato una direzione estetica molto chiara per i mesi più caldi dell’anno.

Sanremo 2026: le acconciature capelli che faranno tendenza secondo l'hair stylist Gaja CurlettoIn collaborazione con l'hair stylist Gaja Curletto, abbiamo selezionato quelli che più di altri hanno la potenzialità di diventare trend che vedremo...