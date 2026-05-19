Durante il settimo giorno del Festival di Cannes 2026, una giuria composta da esperti di moda ha analizzato le mise indossate sul red carpet. Dopo aver valutato le scelte delle celebrità, sono state identificate alcune tra le più eleganti e originali della giornata. La discussione si è concentrata sui dettagli degli abiti, sui tagli e sulle scelte di stile che hanno attirato l’attenzione dei presenti e delle telecamere. L’evento ha visto protagonisti diversi look, ognuno con caratteristiche distintive e riconoscibili.

Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Daisy Edgar-Jones In: Balenciaga Sorpresa sul red carpet di Fjord: l’attrice britannica Daisy Edgar-Jones è apparsa in un lungo abito Balenciaga tratto dalla collezione autunno-inverno della maison. Scintillante, leggero, aderente come una seconda pelle – ma che seconda pelle! I drappeggi hanno accenti quasi couture, lo spacco è calibrato alla perfezione e la fluidità dell’abito dialoga con un sottile gioco di asimmetrie. Una scelta ideale, naturalmente, per brillare sotto i flash dei fotografi e illuminare il tappeto rosso di Cannes. Federico Rocca, Italia???? Il mio look preferito: Renate Reinsve In: Louis Vuitton Perché. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La giuria della moda di Vanity Fair: secondo i nostri esperti di moda, chi erano le meglio vestite sul red carpet del settimo giorno del Festival di Cannes?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Tale of Two Cities by Charles Dickens | Book the Second, Chapters 9-16 | Audiobook

Sullo stesso argomento

La giuria della moda di Vanity Fair: chi erano i meglio vestiti nel sesto giorno del red carpet del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?Pierre Groppo, Francia ???? Il mio look preferito: Cate Blanchett In: Givenchy Perché.

La giuria della moda di Vanity Fair: chi erano i meglio vestiti sul terzo red carpet del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?Pierre Groppo, Francia ???? Il mio look preferito: Virginie Efira In: Saint Laurent e gioielli Cartier L’abito corto resta sempre una scelta audace...

Per la sesta giornata del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro outfit preferiti x.com

La giuria della moda di Vanity Fair: secondo i nostri esperti di moda, chi erano le meglio vestite sul red carpet del settimo giorno del Festival di Cannes?Per la settima giornata del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda hanno discusso e scelto i loro look preferiti. vanityfair.it

Demi Moore in Matières Fécales FW26 The One Percent alla première di Paper Tiger al 79° Festival di Cannes. La collezione è pensata per fungere da satira oscura e distopica della ricchezza globale, dell'elitismo e delle ossessioni estetiche dei super-ricc reddit

La giuria della moda di Vanity Fair : chi erano i meglio vestiti nella quinta serata di red carpet del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?Per la quinta giornata del Festival di Cannes 2026, i nostri esperti di moda vi hanno parlato dei loro look preferiti. vanityfair.it