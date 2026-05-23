Durante la penultima giornata del Festival di Cannes 2026, gli esperti di moda di Vanity Fair hanno selezionato il look più elegante tra gli outfit indossati sul red carpet. La scelta è ricaduta su un abito specifico, ritenuto il più riuscito tra quelli presentati. La giuria di moda ha valutato vari outfit in base a stile, originalità e coerenza con il dress code dell'evento. La decisione è stata comunicata attraverso un articolo dedicato, senza ulteriori commenti o analisi.

Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Monica Bellucci In: gioielli Fendi e Cartier Perché. Come aveva previsto il mio collega Federico, il grande momento italiano è arrivato sul tappeto rosso del Festival di Cannes. L’imperiale Monica Bellucci - imperiale come sanno esserlo solo certe star - ha salito i gradini per il film Histoires de la Nuit, vestita Fendi da Maria Grazia Chiuri. Questo lungo abito in pelle morbida e traforata, lavorata come un pizzo o un moucharabieh, con la zip sul décolleté, non è soltanto scultoreo e magnetico: vi si legge anche un omaggio alla maestria artigianale della maison romana. Non deve però sfuggirci il piccolo omaggio francese di un’attrice profondamente francofila e amatissima dai francesi, in questo caso, la collana e gli orecchini Cartier. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La giuria di moda di Vanity Fair: chi è stato il meglio vestito secondo i nostri esperti di moda sul penultimo red carpet del Festival di Cannes?

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