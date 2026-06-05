Le qualificazioni per i Mondiali 2026 sono state influenzate da numerosi rinvii e cancellazioni di partite ufficiali, causate da eventi imprevisti e restrizioni sanitarie. Diverse nazioni hanno modificato i propri programmi di qualificazione, portando a un calendario variabile e a cambiamenti nelle date delle gare. Questa serie di eventi ha contribuito a definire il percorso delle squadre verso la fase finale della competizione.

Con questo articolo che ripercorre la storia politica dei Mondiali 2026 introduciamo la newsletter "Lalas". Sarà scritta da Dario Saltari, uscirà due volte a settimana, il martedì e il sabato, per tutta la durata del torneo e si occuperà dei suoi aspetti più politici e sociali. "Lalas" sarà riservata agli abbonati SOCIO e PRESIDENTE di UltimoUomo. Abbonati a UltimoUomo per riceverla. 20 febbraio 2007: il mondo si preoccupa per la diffusione di una certa “influenza aviaria”, la BBC riferisce che gli Stati Uniti sono pronti a bombardare le infrastrutture nucleari e militari dell’Iran. In un’intervista telefonica al Washington Post, il presidente della federazione statunitense di calcio, Sunil Gulati, annuncia la candidatura del proprio Paese ad ospitare i Mondiali di calcio del 2018. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ultimouomo.com - La miriade di coincidenze che ci ha portato a questi Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marotta e la scommessa vinta: «Chivu allenatore emergente che ci ha portato in alto»Il presidente dell’Inter ha commentato la recente finale di Coppa Italia, sottolineando il ruolo di Chivu come allenatore emergente che ha...

Carlos Augusto a RAI Sport: «Chivu ha portato ciò che ci mancava. Dopo la scorsa stagione…»Carlos Augusto, difensore dell’Inter, ha commentato a RAI Sport il contributo di Cristian Chivu alla squadra, sottolineando come abbia portato...