Carlos Augusto, difensore dell’Inter, ha commentato a RAI Sport il contributo di Cristian Chivu alla squadra, sottolineando come abbia portato elementi che mancavano nella rosa. Ha anche fatto riferimento alla stagione appena conclusa, senza entrare in dettagli specifici. La sua dichiarazione si concentra sull’impatto positivo dell’allenatore e sul miglioramento complessivo della squadra.

di Alberto Petrosilli Carlos Augusto, esterno dell’Inter, ha elogiato il grande lavoro di Cristian Chivu dopo la difficile stagione scorsa. Le dichiarazioni. L’ Inter continua a raccogliere i frutti di una gestione tecnica impeccabile. Dopo il successo contro il Cagliari, Carlos Augusto ha analizzato ai microfoni di Rai Sport i segreti della cavalcata trionfale nerazzurra, sottolineando l’impatto devastante dell’allenatore rumeno sullo spogliatoio nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Dopo la stagione scorsa che non è finita bene credo che il Mister abbia portato quello che ci mancava: ha trasmesso quello che voleva e ha fatto la differenza perché il gruppo c’è ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carlos Augusto a RAI Sport: «Chivu ha portato ciò che ci mancava. Dopo la scorsa stagione…»

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