La mia è davvero un’infertilità inspiegata?

Una donna di 34 anni e il suo compagno cercano una gravidanza da circa due anni. I suoi cicli mestruali sono regolari, con una durata di 28 giorni, e gli esami ormonali di base risultano nella norma.

Buongiorno dottore, ho 34 anni e io e il mio compagno cerchiamo una gravidanza da circa due anni. I miei cicli sono regolari (28 giorni) e gli esami ormonali di base sono nella norma. Anche lo spermiogramma è stato definito “nei limiti”, anche se con motilità leggermente ridotta. Abbiamo fatto anche un’isterosalpingografia che ha evidenziato tube pervie. Nonostante tutto, non arriva nessuna gravidanza. In questi casi si parla davvero di infertilità inspiegata? E quanto ha senso continuare a provare naturalmente prima di passare alla PMA? Buongiorno signora. Sì, in casi come questo si può parlare di infertilità inspiegata: gli esami principali sono nella norma, ma la gravidanza non arriva. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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