La sfida dell’infertilità in Italia | procreazione assistita 17mila nati

Il 9° Congresso nazionale della Società italiana della riproduzione umana si è svolto a Siena, presso il polo didattico Le Scotte, il 18 aprile 2026. L'evento ha riunito specialisti e ricercatori per discutere delle tecniche di procreazione assistita e dei risultati ottenuti in Italia, dove sono stati registrati circa 17.000 nati grazie a queste procedure. La discussione ha riguardato le sfide e le innovazioni nel campo della riproduzione umana.

Siena, 18 aprile 2026 – Si è tenuto a Siena, presso il polo didattico Le Scotte, il 9° Congresso nazionale della Società italiana della riproduzione umana (SIRU) dal titolo ’Medicina della riproduzione 4.0’. «Il congresso è momento di confronto cruciale per ridefinire le priorità della medicina riproduttiva – afferma la professoressa Paola Piomboni, attuale presidente Siru e docente Unisi –, partendo dalle affascinanti sfide poste dalla riproduzione in ambiente spaziale, che esplora i limiti della biologia umana oltre i confini terrestri, fino alle nuove frontiere dei modelli in vitro 3D per lo studio del dialogo materno-embrionale sviluppati da Unisi e all’impiego delle cellule staminali germinali nella medicina rigenerativa in collaborazione con il Karolinska Institute».🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sfida dell’infertilità in Italia: procreazione assistita, 17mila nati Notizie correlate Procreazione assistita, un aiuto dalla Toscana a coppie e natalitàFirenze, 3 aprile 2026 – C’è una genitorialità desiderata che fatica ad arrivare; e poi c’è quella messa in standby per motivi personali o sociali. Leggi anche: Non è stata la mano di Dio: le donne bresciane e la procreazione assistita Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Infertilità, sfida crescente in Italia. Il punto nel Congresso Nazionale che inizia oggi a Siena; Nel 2023 il 4,5% dei nati da Pma. E nasce Infoinfertilita.it; Infertilità, sfida sempre più urgente: a Siena il 9° Congresso nazionale SIRU; Le biotecnologie protagoniste della Giornata del Made in Italy. Schillaci al Biotecnopolo di Siena. Infertilità, sfida sempre più urgente: a Siena il 9° Congresso nazionale SIRUL’infertilità è oggi una delle principali sfide di salute pubblica nei Paesi occidentali e in Italia riguarda circa il 17,5% delle coppie, con un impatto che va ben oltre l’aspetto clinico, coinvolgen ... radiosienatv.it Molta domanda, zero offerta: in Italia la donazione di gameti è ancora un tabùL’Italia è tra le eccellenze europee per la donazione di sangue e organi, ma su spermatozoi o ovociti siamo molto indietro: il 99 per cento di gameti viene importato dall’estero, nonostante le richies ... editorialedomani.it Alla creatività degli imprenditori serve il supporto di Italia e Ue x.com La Volkswagen T-Cross è stata l'auto a benzina più venduta in Italia nel primo trimestre 2026, seguita da Citroen C3 e Jeep Avenger. https://auto.everyeye.it/notizie/10-auto-benzina-vendute-italia-marzo-2026-motore-puretech-vs-1-0-vw-872348.htmlutm_ - facebook.com facebook