Antonio Rudiger ha dichiarato di sentirsi bene e di aver messo da parte la propria salute in passato per essere al massimo della forma con la squadra. Ha anche parlato del suo infortunio al ginocchio e delle condizioni fisiche attuali. La sua disponibilità e il suo stato di salute sono stati discussi in modo diretto e senza commenti aggiuntivi.

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© Juventusnews24.com - Rudiger avvisa: «Mi sento davvero bene. Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra»

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