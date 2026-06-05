La memoria del vetro al Blueside Jazz Club

Notizia in breve

Al Blueside Jazz Club di Perugia si è tenuto un evento dedicato alla memoria del vetro. La serata ha celebrato l’arte della trasformazione, il passare del tempo e l’imperfezione, attraverso installazioni e performance artistiche. L’iniziativa ha coinvolto artisti locali e appassionati, creando un momento di confronto tra arte e tradizione. La manifestazione ha sottolineato il valore estetico e simbolico del vetro, evidenziando le sue qualità di materiale che evolve con il tempo.