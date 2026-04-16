International jazz day | il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondo

Il 30 aprile si celebra l’International Jazz Day, una data dedicata al riconoscimento del jazz come patrimonio culturale immateriale e linguaggio universale. In questa occasione, diversi eventi si svolgono in tutto il mondo, coinvolgendo anche il Piacenza Jazz Club, protagonista di un festival diffuso che mira a promuovere la musica jazz e i valori di pace e libertà di espressione. La giornata vede la partecipazione di musicisti e pubblico di diverse provenienze.

Il 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’Unesco per riconoscere il jazz come patrimonio culturale immateriale e linguaggio universale capace di promuovere pace, dialogo tra i popoli, libertà di espressione e diritti umani.In Italia questa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Piacenza Jazz Fest: Il Concorso Bettinardi premia le nuove voci del jazz italiano, in finale sabato 21 febbraio. Piacenza Jazz Fest: Amaro Freitas e il jazz decolonizzatoDopo la pausa delle festività pasquali, il Piacenza Jazz Fest 2026 riprende la sua attività con un programma che si estende fino al 30 aprile, giorno... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Al via Bergamo International Jazz Day 2026 dedicato a Gianni Bergamelli; Jazz Day, il conservatorio Tito Schipa celebra la giornata internazionale con Rick Margitza; Cerignola | International Jazz Day 2026; Ad Alba torna l’International Jazz Day: pomeriggio fra swing e New Orleans, grande concerto serale in Piazza Duomo. International Jazz Day, anche Piacenza protagonista del festival diffusoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’UNESCO per riconoscere il jazz come patrimonio culturale ... piacenzasera.it Al via Bergamo International Jazz Day 2026 dedicato a Gianni BergamelliDal gemellaggio tra Bergamo e Piacenza nasce un progetto educational nelle scuole in 14 regioni italiane. A Nembro il 30 aprile il global concert di 106 musicisti bergamaschi e lombardi. bergamonews.it Giovedì 30 aprile International Jazz Day Alba - pomeriggio in musica fra swing e New Orleans + International Jazz Day Alba - Jelly Roll Plays Morton dalle 20.30 in piazza Duomo - facebook.com facebook International Jazz Day-Jazz and Swing al Borgo 30 aprile 2026 ore 19,00 Teatro Comunale #buccheri #siracusa #eventisicilia26 #visitsicilyinfo #music x.com