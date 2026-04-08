Perugia i laboratori del Blueside Jazz Club

A Perugia, nel centro storico, riaprono i laboratori creativi organizzati dal Blueside Jazz Club. Questi corsi pratici sono gratuiti e hanno come obiettivo principale la diffusione della cultura del vetro attraverso attività artigianali. L’iniziativa coinvolge partecipanti di diverse età, offrendo loro l’opportunità di apprendere tecniche e metodi tradizionali di lavorazione del vetro in un ambiente dedicato alla creatività.

Ritornano i laboratori artigianali creativi al Blueside Jazz Club nel centro storico di Perugia. I corsi pratici vengono organizzati a titolo gratuito con lo scopo di diffondere la cultura del vetro. Trasformare lo scarto in risorsa e il saper fare manualmente in un’esperienza condivisa: è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Blueside Jazz Club Stagione in quattro attiUn percorso creativo tra musica, sperimentazione artistica, design e gusto per la nuova stagione del Blueside Jazz Club: lo spazio culturale di via... Leggi anche: All of Swing. Batti il piede, il ritmo chiama al Blueside Jazz Club