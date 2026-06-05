Un brand ha lanciato un nuovo siero spray che promette di ottenere la pelle luminosa in tre secondi. La formula, pensata per la cosiddetta “glass skin”, si applica facilmente e offre un effetto immediato. La novità è stata condivisa sui social, dove molte utenti hanno mostrato le loro routine con questo prodotto. La descrizione del prodotto sottolinea la sua capacità di regalare una pelle radiosa in modo rapido e pratico.

Se c’è un brand che ha ridefinito il concetto di pelle radiosa, monopolizzando i delle appassionate di skincare, è sicuramente Biodance. Diventato virale in tutto il mondo per le sue maschere al collagene capaci di trasformarsi da opache a trasparenti durante la notte, il marchio coreano ha racchiuso lo stesso superpotere illuminante in un formato decisamente più dinamico e perfetto per la stagione calda. La Jelly Serum Mist al Collagene Peptidico è il nuovo oggetto del desiderio per chiunque cerchi una pelle effetto glass skin impeccabile, fresca e soprattutto a prova di afa. Offerta Biodance Jelly Serum Mist al Collagene Peptidico - 50ml... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La maschera per avere la glass skin diventa siero spray e regala una pelle favolosa in 3 secondi

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