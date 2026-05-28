All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il siero viso è entrato in una nuova epoca? Sì, quindi basta con i trattamenti di ore e ore che implicano la presenza obbligatoria di un esperto, ma anche basta con la pelle spenta e che tira. È il momento di una nuova generazione di prodotti di bellezza ispirati alla K-beauty che promettono risultati concreti in pochissimo tempo: è il caso del nuovo siero viso Water Bank Aqua Facial di Laneige. Quest’ultima novità promette risultati visibili e degni di un trattamento professionale, il tutto in un unico flacone. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Questo siero viso tutto-in-uno di Laneige è la soluzione skincare più pratica per ottenere la glass skin che ti meriti

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My Epic Skincare Empties: What Id repurchase and what I wouldnt.

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