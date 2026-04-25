K-Beauty vs J-Beauty | due filosofie diverse per ambizioni di pelle differenti glass skin e mochi skin

Anche l’approccio allo sviluppo dei prodotti cambia radicalmente: la Corea è sinonimo di innovazione costante e sperimentazione, con un ritmo veloce che segue e crea tendenze, mentre il Giappone punta sulla perfezione e sulla stabilità delle formule, migliorandole nel tempo senza stravolgerle. Vicky Tsai, founder del brand giapponese Tatcha, ha reso con un paragone pratico questa differenza: «La K-beauty è come Gucci, la J-Beauty come Brunello Cucinelli: entrambi fantastici e ricercati, ma il primo è più vivace e il secondo più sobrio». Scegliere tra le due significa quindi considerare non solo le esigenze della propria pelle, ma anche il tempo e l’attenzione che si desidera dedicare alla routine quotidiana, trovando il giusto equilibrio tra sperimentazione e semplicità.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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