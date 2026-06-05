La mareggiata si ’mangia’ la spiaggia

Una mareggiata estiva ha colpito la spiaggia di Riccione, portando onde che hanno raggiunto gli ombrelloni e i lettini in acqua. La mareggiata ha causato danni alla spiaggia, evidenziando le criticità della zona durante eventi di questo tipo. Non sono stati riportati feriti o danni strutturali significativi, ma la spiaggia si è trovata parzialmente compromessa. La mareggiata si è verificata in un contesto di condizioni meteorologiche avverse.

Onde tra gli ombrelloni e lettini in acqua. La prima vera mareggiata estiva ha evidenziato i problemi della spiaggia riccionese. Scompare la battigia e c’è chi ha già fatto conti sui metri di spiaggia venuti meno nelle zone più sottoposte al fenomeno erosivo. Per il consigliere comunale di Forza Italia e bagnino, Andrea Dionigi Palazzi, "sono scomparsi 15 metri di spiaggia". Alcune zone del litorale stanno già mostrando criticità ed essendo solo l’inizio della stagione il proseguo spaventa. "Se ai primi di giugno ci troviamo già in queste condizioni – premette il capogruppo in consiglio comunale Andrea Dionigi Palazzi – significa che sulla difesa della costa non si è fatto abbastanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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