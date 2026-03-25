Il mare mangia la spiaggia | 19 milioni in interventi contro l’erosione Così proteggiamo gli stabilimenti

Il mare sta causando un aumento dell’erosione lungo le coste del Comune di Comacchio, in particolare nella zona del Lido di Volano, e ha portato a interventi per circa 19 milioni di euro. Questi lavori sono stati avviati per proteggere gli stabilimenti balneari e limitare i danni causati dall’allagamento delle Valli di Comacchio. La situazione ha richiesto un impegno finanziario consistente per contrastare l’erosione e tutelare le aree interessate.

Bologna, 25 marzo 2026 – L ’allagamento delle Valli di Comacchio e l’ erosione della spiaggia sui lidi del Comune di Comacchio, in particolare Lido di Volano. La costa ferrarese è sotto minaccia del cambiamento climatico e per questo la Regione Emilia Romagna ha stanziato fondi per salvarla. Si tratta di 19 milioni a livello di interventi, avviati o in fase di progettazione, che la Regione ha in programma lungo il litorale, dove si lavora su più fronti: dal ripristino degli argini a mare al rafforzamento delle scogliere, dalla ricostruzione delle dune ai ripascimenti della spiaggia, fino alle nuove opere in fase di definizione per consolidare la protezione del territorio ed evitare l’ingressione dell’acqua nell’entroterra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il mare mangia la spiaggia: 19 milioni in interventi contro l’erosione. “Così proteggiamo gli stabilimenti” Articoli correlati Leggi anche: Erosione costiera, il mare si mangia tutto: “Dormo in spiaggia per fermarla” Leggi anche: Il mare si ‘mangia’ i lidi, l’allarme dei balneari: “Erosione della spiaggia Contenuti e approfondimenti su Il mare mangia la spiaggia 19 milioni... Temi più discussi: Scabin e il mare a Torino: al Carignano si mangia sulla sabbia dorata; Torna la rassegna Vedi Napoli e poi Mangia con racconti, musica e show cooking; Vedi Napoli e poi Mangia, al via la quarta edizione; Pisa, tre imbarcate in poche settimane. Cambiare rotta serve anche al... domani. Il mare mangia la spiaggia: 19 milioni in interventi contro l’erosione. Così proteggiamo gli stabilimentiBologna, 25 marzo 2026 – L’allagamento delle Valli di Comacchio e l’erosione della spiaggia sui lidi del Comune di Comacchio, in particolare Lido di Volano. La costa ferrarese è sotto minaccia del cam ... ilrestodelcarlino.it Erosione costiera, il mare si mangia tutto: Dormo in spiaggia per fermarlaEros Buzzi ha 50 anni, la voce e l’entusiasmo di un ragazzo. Guarda il mare, scuote la testa. In una manciata di anni si è portato via un centinaio di metri di spiaggia. «Me ne sono rimasti una ... ilrestodelcarlino.it Parole che fanno rumore Così Di Gennaro su Spalletti - facebook.com facebook Quel logo degli anni '60, così Gino Paoli lasciò il segno a Roseto x.com