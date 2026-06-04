Il mare si mangia la sabbia Forza Italia lancia l' allarme erosione | Persi fino a 15 metri di spiaggia
Una mareggiata significativa ha causato la perdita di fino a 15 metri di spiaggia sulla costa di Riccione. L'evento ha riacceso le preoccupazioni per l'erosione costiera, evidenziando come le onde abbiano intaccato la spiaggia. Le autorità e le associazioni di settore hanno evidenziato i danni già evidenti e la necessità di interventi di tutela. L'episodio si è verificato con il primo evento meteorologico di rilievo della stagione estiva.
La prima mareggiata importante dell'estate è bastata per riaccendere l'allarme erosione sulla costa di Riccione. In alcuni tratti del litorale il mare avrebbe portato via fino a 15 metri di spiaggia nel giro di poche ore, alimentando le preoccupazioni degli operatori balneari a pochi giorni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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