Il mare si mangia la sabbia Forza Italia lancia l' allarme erosione | Persi fino a 15 metri di spiaggia

Notizia in breve

Una mareggiata significativa ha causato la perdita di fino a 15 metri di spiaggia sulla costa di Riccione. L'evento ha riacceso le preoccupazioni per l'erosione costiera, evidenziando come le onde abbiano intaccato la spiaggia. Le autorità e le associazioni di settore hanno evidenziato i danni già evidenti e la necessità di interventi di tutela. L'episodio si è verificato con il primo evento meteorologico di rilievo della stagione estiva.