A Venezia, nel cuore del Palazzo del Casinò, è stata presentata la nuova collezione di alta gioielleria Dior. “ Diorissima ” è un viaggio in tre mondi incantevoli: la natura lussureggiante, le profondità marine e le costellazioni misteriose. Un intreccio di astrazione e naturalismo che esalta l’eredità di Christian Dior. Gioielli d’estate 2026: 5 tendenze bijoux da indossare tra città, mare e vacanze X Leggi anche › Dior Beauty trasforma Cannes in un sogno mediterraneo di bellezza Più di cento creazioni tra collane, anelli e orecchini. Tutte realizzate esclusivamente con metalli e pietre preziose e seguendo una speciale tecnica artigianale. Diorissima: l’alta gioielleria firmata Dior. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La maison Dior presenta a Venezia la sua ultima collezione di alta gioielleria

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