La moda e l' alta cucina sono una nuova coppia di fatto? Monsieur Dior prende la sua prima stella Michelin

La moda e l'alta cucina si incontrano in maniera sempre più evidente, con marchi di lusso che aprono ristoranti e ricevono riconoscimenti. Recentemente, un nome importante del mondo della moda ha ottenuto la sua prima stella Michelin, segnando un passo concreto in questa tendenza. La collaborazione tra stilisti e chef si manifesta attraverso ambienti eleganti e menu curati nei dettagli.

Qua, in un progetto complesso che affianca alla boutique un caffè, un giardino pieno di roseti, una gioielleria, la maison ha inaugurato anche il suo primo progetto di ristorazione, proprio nel luogo di cui Christian Dior si è innamorato il 15 dicembre 1946, trasformandolo in un quartier generale dell’eleganza parigina e dell’haute couture francese. Proprio ieri, alla premiazione della Guida Michelin Francia 2026, Monsieur Dior ha preso la sua prima stella Michelin, segnando un momento fondamentale per la casa di moda, quello in cui si lega ufficialmente al mondo dell'alta ristorazione. A firmare questo legame è stato uno degli chef più... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La moda e l'alta cucina sono una nuova coppia di fatto? Monsieur Dior prende la sua prima stella Michelin Articoli correlati Leggi anche: Ristorante Guido, 80 anni a tavola: dalla prima baracca alla stella Michelin. “Abbiamo fatto la storia” Il ristorante di Lodi che rinuncia alla stella Michelin: “Torniamo a una cucina fatta per le persone”I titolari de La Coldana di Lodi rinunciano alla stella Michelin ottenuta nel 2023. Contenuti e approfondimenti su Monsieur Dior Temi più discussi: La moda e l'alta cucina sono una nuova coppia di fatto? Monsieur Dior prende la sua prima stella Michelin; Il ristorante Monsieur Dior conquista una stella Michelin; Parigi, il ristorante Monsieur Dior dello chef Yannick Alléno riceve la prima stella Michelin; Il ristorante parigino Monsieur Dior by Yannick Alléno riceve la stella Michelin. Il ristorante Monsieur Dior conquista una stella MichelinA soli sette mesi dalla sua apertura, Monsieur Dior, il ristorante parigino della maison francese del lusso, ha appena conquistato la sua prima stella Michelin. it.fashionnetwork.com Dior Haute Couture 2024: alla maniera di Monsieur DiorLa collezione Haute Couture Primavera-Estate 2024 di Dior, creata da Maria Grazia Chiuri, guarda indietro nel tempo, alle radici di quella che è ancora oggi una delle Maison più prestigiose del ... grazia.it La tradizione LOUIS VUITTON nella creazione di bauli precede persino la fondazione della Maison. Presso l’atelier parigino di Monsieur Maréchal ,diventó presto un artigiano molto apprezzato.Personalizzare i Bauli e le valigie in base ai desideri dei clienti. - facebook.com facebook