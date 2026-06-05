La maggioranza risponde per le rime | Il circo è nelle corde del Pd viste le acrobazie usate contro l' avversario

A Ancona, il circo con animali, al centro di numerose polemiche, si esibirà nei prossimi giorni. La maggioranza politica ha commentato criticamente, associando le attività circensi alle strategie usate dal partito avversario. La discussione riguarda da tempo l’uso di animali negli spettacoli circensi, con accuse di pratiche considerate discutibili. La presenza del circo è stata annunciata senza modifiche, nonostante le polemiche e le critiche sollevate.

ANCONA – Era e resta il circo con animali dalle mille polemiche quello che si andrà ad esibire ad Ancona nei prossimi giorni. E così verrà con ogni probabilità ricordato anche in futuro.A prendere parola in questo caso è l’intera maggioranza consiliare del Comune di Ancona che risponde per le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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