Nella puntata di mercoledì sera di Porta a Porta, Bruno Vespa ha rivolto un intervento critico a Milo Infante, accusandolo di disturbare il palinsesto con il suo programma Ore 14 Sera. Vespa ha sottolineato che loro rispettano le regole e si comportano di conseguenza, mentre Infante ha replicato rispondendo con tono deciso, mantenendo ferme le proprie posizioni.

La sfuriata di mercoledì sera in diretta a Porta a Porta di Bruno Vespa aveva un destinatario ben preciso: Milo Infante, che con il suo Ore 14 Sera disturberebbe il programma della seconda serata Rai. E il conduttore di Rai 2 non ci sta, rispondendo per le rime. L’attacco di Bruno Vespa. Vorrei una cortese e sottomessa preghiera ai responsabili di questa azienda perché facciano rispettare le regole sono le parole con cui Bruno Vespa, durante la puntata di mercoledì di Porta a Porta, si rivolge alla Rai, puntando il dito contro una trasmissione di Rai 2, senza però citarla, che a detta sua sforerebbe oltre il consentito: C’è una trasmissione su Rai 2, approfondimento su approfondimento, che se ne bugera totalmente dei limiti d’orario e sfora sovrapponendosi a noi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Vespa attacca, Infante risponde per le rime: “Noi le regole le conosciamo e le rispettiamo”

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