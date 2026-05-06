Il giorno dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che aveva accusato il Papa di favorire un Iran nucleare, il Pontefice ha replicato affermando che la missione della Chiesa è predicare la pace e invitando chi vuole criticare a farlo basandosi sulla verità. La replica è arrivata in un momento di grande attenzione mediatica sulle tensioni internazionali e sui rapporti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti.

Il giorno dopo le accuse di Donald Trump al Pontefice, ritenuto dal tycoon favorevole a un Iran dotato di armi nucleari, Papa Leone XIV ha risposto per le rime. Il Santo Padre, durante l’udienza generale in Piazza San Pietro e davanti a migliaia di fedeli, ha spiegato che “la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità”. Subito dopo ha ulteriormente puntualizzato che “la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari”, di fatto smontando l’intera narrazione di Trump, e aggiungendo che “su questa questione non c’è alcun dubbio. Spero semplicemente di essere ascoltato per il valore della parola di Dio”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il Papa risponde per le rime alle accuse di Trump: “La missione della Chiesa è predicare la pace. Chi vuole criticarmi deve farlo con la verità”

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