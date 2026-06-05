Una madre di una vittima ha dichiarato che sentirsi devastati equivale a non poter abbracciare i propri figli o essere presente mentre sono in ospedale. La frase è stata pronunciata in un contesto legato a una vicenda giudiziaria, senza ulteriori dettagli sui fatti o sull’identità delle persone coinvolte. La testimonianza evidenzia il dolore dei familiari delle vittime e le difficoltà emotive legate alla loro condizione. Non sono state fornite informazioni su eventuali sviluppi o sugli altri soggetti coinvolti.

AGI - "Essere devastati e distrutti significa non poter abbracciare i propri figli o poterli assistere in ospedale. Essere devastati non è essere indagati quando si può tornare a casa, lavorare col proprio marito e poter abbracciare i figli tutte le mattine". Sono le considerazioni di Laetitia Brodard-Sitre, madre di Artur, morto a 16 anni nell'incendio al 'Le Constellation', a Crans-Montana. La donna ha risposto così ai cronisti che le hanno chiesto di commentare le dichiarazioni spontanee rese da Jessica Moretti durante l'interrogatorio in corso nel quale l'indagata ha affermato che su di lei sono state dette delle "falsità".... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La madre di una vittima ai Moretti: "“Essere devastati è non poter abbracciare i propri figli”

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