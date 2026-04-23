Una madre che uccide i figli e poi si suicida è una vittima perché è malata

Quando una madre uccide i propri figli e si toglie la vita, si parla di una tragedia che coinvolge più vite. Le autorità hanno confermato che si tratta di un episodio in cui la donna è stata trovata morta insieme ai figli, con cause ancora in fase di accertamento. La dinamica dell'evento sta venendo investigata, e si attende l’esito delle analisi per comprendere i motivi di questa decisione.

Quando “ succede una tragedia ” (questo è il modo in cui, spesso, si racconta il gesto di una madre che uccide i propri figli ), se qualcuno prova a menzionare il tema della salute mentale, automaticamente c’è chi storce il naso, dal momento che considera la malattia mentale una giustificazione all’omicidio in questione. Questo pensiero rivela una serie di preconcetti che accompagnano la nostra società da sempre e che, ancora oggi, faticano a essere superati. Tutti i preconcetti sulla salute mentale. Innanzitutto, se si considera la malattia mentale una giustificazione o, alla meglio, un’attenuante all’omicidio dei propri figli da parte di una madre, è evidente che non venga riconosciuta come malattia.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Una madre che uccide i figli e poi si suicida è una vittima perché è malata Madre e figlia morte intossicate, vicini alla svolta - Vita in Diretta 24/03/2026 Notizie correlate Leggi anche: Asti: albanese uccide la ex e il compagno con una roncola, poi si suicida Leggi anche: Asti, uccide la ex moglie e il suo nuovo compagno, poi si suicida gettandosi da una torre Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Padre uccide il figlio, una tragedia di tutti; Catanzaro, si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti, bimba grave; Mamma si getta dal balcone con i tre figli, muore sul colpo con i due bambini: grave la terza. Li aveva vestiti eleganti prima di ucciderli; Mio figlio era un violento, la confessione del padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso con un’ascia nel garage di casa. Ero terrorizzata. Mio padre ha iniziato a sparare in casa perché voleva ucciderci. Mamma lo ha ammazzato con una pistola. Era legittima difesa: così Charlize TheronL'attrice rivela la notte in cui sua madre uccise il padre per legittima difesa quando aveva 15 anni: Di queste cose si deve parlare ... ilfattoquotidiano.it Torino, non vuole perdere la pensione della madre: la uccide e seppellisce il corpoHo sepolto il corpo di mia madre, la trovate vicino alla palazzina di caccia di Stupinigi. Con queste parole, attraverso una chiamata al 112, un uomo di 58 anni ha fornito alcune indicazioni alle ... tgcom24.mediaset.it L'inchiesta sul duplice omicidio di madre e figlia prosegue con nuovi accertamenti tecnici irripetibili. Si cerca la conferma sulla sostanza letale. - facebook.com facebook Il minore dei fratelli si trova nella Città Eterna da turista con la madre Peggy e la compagna Debbie Gwyther. Ora si attende solo l'ufficialità. x.com