La madre dell’assassino dell’attore James Handy | Aveva smesso di prendere i farmaci

Da cinemaserietv.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La madre di un uomo accusato dell’omicidio di un attore ha dichiarato che il figlio, di 44 anni, aveva smesso di prendere i farmaci per la schizofrenia circa una settimana prima del fatto. Ha aggiunto che il suo figlio soffriva di gravi problemi di salute mentale. La notizia è stata resa nota durante un procedimento legale legato all’omicidio.

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Wendy Gledhill, madre di Michael Gledhill, l’uomo accusato dell’ omicidio dell’attore James Handy, ha rivelato che suo figlio di 44 anni soffriva di gravi problemi di salute mentale e aveva smesso di assumere i farmaci prescritti per la schizofrenia circa una settimana prima del delitto. Secondo quanto dichiarato da Wendy, Michael aveva ricevuto una diagnosi di schizofrenia nel luglio 2025 e gli erano stati prescritti farmaci specifici per gestire la sua condizione. La donna ha spiegato che il figlio era diventato progressivamente più paranoico nei mesi precedenti la tragedia, ma solo di recente aveva scoperto che aveva interrotto autonomamente la terapia farmacologica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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