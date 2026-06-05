James Handy accoltellato a morte l’attore statunitense | aveva 81 anni

Da lapresse.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore statunitense di 81 anni è stato accoltellato a morte a Los Angeles. La vittima ha riportato ferite da arma da taglio al petto ed è deceduta poco dopo. La polizia ha avviato le indagini sul caso, senza ancora fornire dettagli sugli eventuali sospetti o motivi dell’aggressione. La sua morte è stata confermata da fonti ufficiali.

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L’attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite da arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell’attore. Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione dopo una chiamata al 911, durante la quale una persona aveva dichiarato di voler uccidere qualcuno. Giunti sul posto, hanno trovato l’81enne nel giardino antistante la casa, privo di sensi e con una ferita al petto. Trasportato in ospedale, Handy è stato successivamente dichiarato morto. Le autorità hanno arrestato il 44enne Michael Gledhill con l’accusa di omicidio. Gledhill, figlio della compagna di Handy e residente nell’abitazione insieme alla madre, ha dichiarato agli agenti di essere la persona che stavano cercando. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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