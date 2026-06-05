Chi era l’attore James Handy ucciso a coltellate

Da dilei.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore è stato ucciso con diverse coltellate in casa. La vittima, noto nel settore cinematografico e televisivo, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno indagando per chiarire la dinamica dell’omicidio. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze o eventuali sospetti.

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Una tragedia consumatasi tra le mura domestiche che ha scosso profondamente il mondo del cinema e delal televisione. L’attore  James Handy, caratterista di solida esperienza e volto noto al grande pubblico, è morto all’età di 81 anni a  Los Angeles  in seguito a un’aggressione mortale. La notizia del decesso, avvenuto a causa di gravi ferite da arma da taglio, ha trovato immediata eco sui media internazionali. Com’è morto James Handy. Secondo i primi rilievi diffusi dal  dipartimento di polizia di Los Angeles, l’allarme è scattato nella mattinata di mercoledì. Gli agenti sono intervenuti presso un’abitazione privata a seguito di una segnalazione d’emergenza inoltrata al  911. 🔗 Leggi su Dilei.it

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