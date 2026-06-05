La luna di miele il litigio con il fratello l’intervista Le lettere che svelano un lato inedito di Lady Diana

Sono state rese pubbliche lettere scritte da Lady Diana a familiari e amici, rivelando aspetti poco noti della sua vita. Tra i contenuti si trovano riferimenti a una luna di miele, a un litigio con il fratello e a un’intervista. Questi documenti offrono uno sguardo diretto e personale sulla sua quotidianità e le sue emozioni. Le lettere sono state conservate nel tempo e ora sono state rese accessibili al pubblico.

Lady Diana ha lasciato ai posteri un’eredità preziosa. Non si tratta di gioielli, né di abiti, bensì di qualcosa di ancora più intimo e personale: le lettere che ha scritto a familiari e amici nell’arco della sua breve vita. Sono quei fogli la chiave per tentare di comprendere la personalità, i desideri e le paure della principessa. Negli ultimi giorni i tabloid hanno dato ampio spazio a tre missive in particolare, due delle quali verranno presto vendute all’asta, in cui Diana racconta particolari del suo matrimonio, ma soprattutto cosa pensava davvero dell’ormai famosa intervista concessa alla Bbc nel 1995. “La lettera della luna di miele”. Il prossimo 7 luglio, riporta il Telegraph, la casa d’aste Gorringe metterà in vendita lettere e foto riguardanti Lady Diana, stimate tra i 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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